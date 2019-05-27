Финскую визу сделают за 14–17 дней

Шенген от Генерального консульства Финляндии при подаче документов на текущей неделе нужно будет ждать две недели или чуть больше.

По данным дипмиссии, если заявление оставить сегодня, 27 мая, то готовый документ выдадут 10 июня. Позже из-за выходного дня 12 июня обработка займет до 17 дней.

Ранее сообщалось, что Генеральное консульство в Петербурге в апреле выдало по сравнению с прошлым годом на 37% больше виз. С начала 2019 года петербуржцы получили 200 тысяч виз, 90% из них – многократные.

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