Стрельбу по петербургскому гангстеру Корейцу не признали покушением. Он простил мазилу

В Петербурге к колонии особого режима приговорен стрелок Сергей Гречневкин, жертвой которого стал гангстер Сергей Югай, по прозвищу Кореец. Его доброта и живучесть обеспечили лояльный срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 мая, Приморский суд переквалифицировал дело Гречневкина с покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В живот Югая он выстрелил два раза, сам же доставил раненого в больницу, а пистолет утопил в озере у поселка Шапки.

«Подсудимый утверждал, что убивать Югая «ни в коем случае не хотел, целился в ноги, стрелял наотмашь, попадать не планировал», – передает версию Гречневкина пресс-служба судов.

Югай претензий не имеет, просил строго Гречневкина не наказывать.







Приморский суд отправил стрелка в колонию на 6,5 года.

В Корейца, который считался близким к тамбовскому сообществу, стреляли 22 сентября 2018 года на парковке ресторана «Юность». Мотивом считаются неприязненные отношения. Гречневкин сам сдался следствию.