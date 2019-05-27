В России могут возобновить прием пустых бутылок

Правительство дало задание трем министерствам изучить вопрос, как можно обязать торговые сети принимать стеклянную и полимерную тару. В Госдуме предлагают мотивировать граждан деньгами, по 5 – 7 рублей за бутылку.

О правительственном плане узнали 27 мая «Известия». По информации издания, председатель правительства Дмитрий Медведев дал официальные поручения «проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента» Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Кабмин собирается представить предложения в парламент до 15 июня. Речь идет о том, чтобы мотивировать граждан сдавать, а ретейл — принимать пустые бутылки, пригодные для вторичной переработки или использования.

В Госдуме уверяют, что инициатива первоначально исходит от депутатов фракции «Справедливая Россия». Как когда-то в СССР, в других странах и сейчас существует подобная практика, уверяют народные избранники: стоимость одной бутылки в Турции при возврате составляет в пересчете на российскую валюту 1,5 рубля, в США — около 7 рублей. В России цена может составить 5 – 7 рублей, хотя есть риск, что это отразится на стоимости товаров, сетуют в «Справедливой России». Депутаты готовы внести проект закона, который обяжет ретейлеров принимать бутылки.

В Ассоциации компаний розничной торговли уверяют, что уже давно занимаются проблемой сбора упаковки для передачи во вторичную переработку. По итогам проведения пилотных проектов, которые могут пройти уже в этом году, удастся сформировать полноценную бизнес-модель сбора тары для вторичной переработки, обещает председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.







Предложение заставить граждан и бизнес сдавать и, соответственно, принимать стеклотару и пластиковые бутылки возникает периодически раз в несколько лет. Четыре года назад, к примеру, пивовары объясняли, что идея, предложенная тогда спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, не будет работать — хотя бы потому, что бутылки сейчас не такие стандартные, как были в советское время.