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Общество
27.05.2019 10:00
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В «Аэрофлоте» обнаружены нарушения безопасности полетов. Прокуратура направила предписание за два месяца до катастрофы в Шереметьево

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте обнаружила множественные нарушения, влияющие на безопасность выполнения рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Они касаются как соответствия своим должностям руководства авиаперевозчика, так и технического обслуживания воздушных судов. 

Документ за подписью заместителя прокурора Антона Косьянова был отправлен на имя генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева ровно за два месяца до катастрофы в Шереметьево рейса AFL1492. Представление оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Длинный список обнаруженных в авиакомпании нарушений занял четыре страницы. Каждое из них в той или иной мере влияет на безопасность выполнения полетов. Так, почти в самом начале говорится о проблемах с документами у руководства авиакомпании. В частности, проверяющие не нашли действующего медицинского заключения о годности к летной работе, которое бы позволило командиру летного отряда «Boeing 777» Игорю Полонину и заместителю генерального директора – лётному директору «Аэрофлота» Игорю Чалику занимать свои должности. 

«Руководством по производству полётов на них возложены в том числе функции по организации и подготовке тренировок, контроля навыков и знаний экипажа воздушных судов, что является нарушением п. 11 Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц... требованиям федеральных авиационных правил... служит основанием для отстранения данных работников с занимаемых должностей», – говорится в документе.



Напомним, именно Игорь Чалик подписывал «Методические материалы по тренировке и проверке пилотов на комплексном пилотажном тренажёре RRJ-95» (другое название «Сухого Суперджета 100»). Как ранее сообщало наше издание, в документе не оказалось упоминаний о тренировочном обучении пилотов летного отряда «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» полету в Direct mode, то есть ручному пилотированию без помощи автоматики. Именно такой вид пилотирования был единственно возможным для командира воздушного судна Дениса Евдокимова и второго пилота Максима Кузнецова, которые 5 мая управляли «Суперджетом» во время захода на посадку в Шереметьево. Приземление закончилось пожаром и гибелью 41 человека.

Список нарушений продолжается описанием инцидентов с самолетами «Аэрофлота», причинами которых стало ненадлежащее наземное обслуживание. Так, в качестве примера упоминается рейс SU232 из Москвы в Дели, выполнявшийся 25 января 2019 года на самолете семейства Airbus A330. После взлета у самолета не убрались шасси. В результате расследования выяснилось, что выполнявшие буксировку самолета сотрудники не сняли предохранительные устройства с носовой и левой основной стоек шасси. Часть вины, по мнению прокуратуры, лежит также на плечах экипажа, который не проконтролировал отсутствие предохранительных устройств во время предполетного осмотра воздушного судна. Также в списке виновных – «инженер по организации управления производством авиакомпании», который формально отнесся к выполнению заключительного кругового осмотра воздушного судна перед его выталкиванием на точку запуска.

Далее приводится пример нештатной ситуации с участием самолета «Сухой Суперджет 100». Речь идет о рейсе SU2124 из Москвы в Салоники 12 декабря 2018 года. Тогда у борта с регистрационным номером RA-89060 сработала сигнализация о пожаре двигателя номер два.

«При расследовании инцидента выяснилось, что причиной явилось выбивание горячего воздуха из технологических отверстий незаглушенных портов S13 и S14 из-за неустановки заглушек при выполнении работ на заводе ПАО "ОДК-Сатурн" в городе Рыбинске», – говорится в документе. Из материалов расследования следует, что за два дня до этого на том же самом воздушном судне при выполнении рейса из Москвы в Таллин регистрировалась разовая команда «Пожар правого двигателя», однако «командиром воздушного судна запись ATLB о загорании сигнализации произведена не была».

Напомним, на прошлой неделе инциденты с «Суперджетами» «Аэрофлота» случались дважды, и оба на маршруте Москва – Ижевск. 21 мая вылет из Ижевска, по словам пресс-службы авиаперевозчика, был отменен по технической причине. По сообщениям СМИ, во время руления самолета на взлетно-посадочную полосу произошел пролив топлива. Борт заменили. Через три дня во время выполнения полета в Ижевск «Суперджет» авиакомпании получил повреждения от металлического троса заземления. Позже выяснилось, что сотрудники наземной службы не открепили трос при отправлении самолета из Шереметьево. При открытии створок отсека шасси во время захода на посадку трос выбросило в воздух. При этом одним концом он был прикреплен к летящему самолету, в то время как остальная часть троса стала биться о фюзеляж и управляющие поверхности, включая руль высоты. После посадки и заруливания на поверхности самолета было обнаружено несколько десятков отверстий.

В марте прокуроры указывали, что причиной подобного может быть недостаточное количество сотрудников «Аэрофлота» по техническому обслуживанию самолетов. 

«Установлено, что согласно штатному расписанию авиакомпании в цехе технического обслуживания иностранных воздушных судов на северном терминальном комплексе... 213 единиц, однако фактически 125 работников, что на 41% меньше штатной численности. Аналогичная ситуация сложилась и в других отделах данного направления, что может способствовать загруженности работников и, как следствие, возникновению недостатков и недочетов, влияющих на безопасность полетов», – говорится в документе.

Среди других нарушений: отсутствие у 48 работников первой эскадрильи летного отряда «Boeing 777» справок о прохождении периодического психиатрического диспансерного осмотра, превышение экипажами норм ежемесячного полетного времени и нарушения во время приема на работу иностранных граждан.

В конце документа подчеркивается, что «вышеуказанные нарушения законодательства напрямую влияют на уровень безопасности полётов и, как следствие, угрожают жизни и здоровью граждан».

«Фонтанка» обратилась в «Аэрофлот» за комментарием. Ответ пока не получен. 

 


© Фонтанка.Ру

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