Олимпийскую «Ауди» волейболиста «Зенита» Волкова нашли в Петровском пруду. В кузове зияли пулевые отверстия

Золотую «Ауди» волейболиста «Зенита» Александра Волкова завели в воду. Транспорт был затоплен со следами от выстрелов, в салоне алели пятна крови.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне в Петровском пруду сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Ауди А8» с пулевыми отверстиями в кузове. В салоне машины лежали тряпки, покрытые бурыми пятнами.

Немец представительского класса принадлежит члену волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову. Машину тот получил в качестве награды за победу на Олимпийских играх в 2012 году в составе сборной страны. Буквально неделю назад спортсмен в инстаграме показывал золотой рестайлинг четырёхколёсного презента.







Когда вчера утром на место прибыли полицейские, то застали двух мужчин, скручивающих номера с приметного транспорта. Проворных незнакомцев задержали.