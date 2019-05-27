В Москве новорожденную назвали в честь героини «Игры престолов»

Супружеская пара в Москве назвала свою новорожденную дочь в честь героини «Игры престолов». Юная жительница российской столицы получила имя Арья.

«В апреле в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Это звучное имя носит одна из героинь популярного сериала "Игра престолов», – сообщает сайт мэра Москвы 27 мая.

Как отметили в пресс-службе центров госуслуг, сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении малышки, не растерялся и поздравил родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала).

Впрочем, в мэрии признают: Арья — уже не первая в столице. За восемь лет, пока шел сериал, в российской столице родились 18 девочек с этим именем.

Ранее сообщалось, что заключительный эпизод сериала «Игра престолов» на канале HBO установил рекорд по просмотрам. Шестую серию последнего сезона телешоу увидели 19,3 миллиона пользователей.





