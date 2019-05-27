Фонтан кипятка в три этажа запустили в центре Петербурга в честь Дня города. Коммунальное зрелище наблюдали одновременно с салютом

Струя горячей воды пробила асфальт в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 27 мая. О прорыве в социальных сетях рассказали очевидцы.

Фонтан высотой в три этажа горожане заметили у четвёртого дома по Красноградскому переулку. «К вашим услугам душ из-под асфальта, массаж гравием и кусками асфальта. Также к вашим услугам мойка автомобиля», — написали они.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» «Фонтанке» объяснили, что поток кипятка близлежащее здание не задел. Горячую воду в квартиры подают в штатном режиме. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы.

«В целях безопасности ограничено движение по Красноградскому переулку между Вознесенским проспектом и набережной канала Грибоедова», — добавили в компании.







В социальных сетях видео с гейзером опубликовали в 0.30, в это же время в небо возносились залпы праздничного салюта. О том, как Петербург встретил 316-й день рождения, читайте в трансляции «Фонтанки».