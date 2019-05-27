К потасовке главы района с журналистом в Хакасии на видео присмотрится Следственный комитет

Видео, на котором чиновник в Хакасии толкает тележурналиста так, что тот оказывается на полу, изучит региональный Следственный комитет.

Следственное управление СКР по республике Хакасия присмотрится к видео, на котором глава Ширинского района Сергей Зайцев выталкивает из рабочего кабинета журналиста программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина. По версии ВГТРК, съемочная группа готовила сюжет о погорельцах, которые уже четыре года живут в антисанитарных условиях. На вопросы корреспондента Зайцев начал материться, а потом репортер был вытолкан из помещения. При этом в какой-то монент он от удара оказался на полу. Подчиненные главы района не только не остановили Зайцева, но и закрывали папками объектив камеры.

«По данному инциденту проводится проверка»,— приводит 27 мая заявление Следкома «Коммерсантъ».

Свою проверку проводит и «Единая Россия»: глава Ширинского района входит в ее ряды. Поведение однопартийца рассмотрит комиссия по этике.







Сам Сергей Зайцев считает, что пал жертвой провокации. По его мнению, журналист оказался на полу без посторонней помощи.

Напомним, четыре года назад, весной 2015 года, в Хакасии бушевали природные пожары. Они охватили 40 деревень. Тогда 34 человека погибли, больше 5 тыс. остались без крова. Самый тяжелый ущерб нанесен селу Шира. Там огонь уничтожил пять сотен домов.