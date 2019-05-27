Минобороны хочет перепроверять диагнозы получивших отсрочку призывников

Бороться с купленными за деньги отсрочками от армии хочет российское Министерство обороны. Диагнозы медкомиссий, признавших призывников негодными для воинской службы, будут перепроверять.

Как пишет 27 мая газета «Известия», для борьбы с симулянтами военное ведомоство предлагает внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ позволит врачам дважды – во время весенней и осенней призывной кампаний – перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников. Медики смогут ставить под сомнение заключения своих гражданских коллег.

Новация направлена против докторов, которые за деньги выдают заключения, освобождающие призывников от прохождения военной службы. Юношей, в свою очередь, предлагают отправлять на повторное освидетельствование в госпитали. Там врачи Минобороны смогут ставить собственный диагноз.

Оборонное ведомство намерено доработать документ уже к концу мая.







При этом в апреле президент Владимир Путин заявлял о «постепенном» уходе в прошлое призывной армии, что вызвано усложнением военной техники.

«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. То есть призыв будет постепенно уходить в прошлое», – заявил тогда глава государства.