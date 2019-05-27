Происшествия
Ущерб — 50 тысяч евро: новые подробности ДТП с петербургским парусником «Мир» в Германии
Немецкие СМИ рассказали первые подробности столкновения приписанного к Петербургу фрегата «Мир» и немецкого микроавтобуса. Видео необычного ДТП стало хитом в интернете. Расследованием происшествия занимается местная полиция. Подробности, как пишут журналисты, могут стать известны уже сегодня, 27 мая.
По информации Weser Kurier, ЧП произошло вечером 25 мая, около 18:30, в Бремерхафене — городе на северо-западе Германии, почти в 100 км от Гамбурга. Россияне прибыли туда на фестиваль парусных судов Seestadtfest. Выходящий из порта российский парусник с 240 пассажирами на борту, по данным Bild, задел микроавтобус кейтеринговой компании, который чуть не опрокинулся, а затем еще и палатки на берегу.
Как пишет NWZ Online, фрегат собирался выйти из порта на большой фейерверк, который запускали во время морского фестиваля. На борту были в основном высокопоставленные представители компании Bremerhavener Wirtschaftsdialogs («Бремерхафен Экономический диалог»). А предполагаемый ущерб на берегу составил около 50 тысяч евро. У самого «Мира» из-за этого, по данным немецких СМИ, на корме появилась «небольшая шишка», а также содрана краска.
По чьей вине произошло столкновение, пока не объявлено – по словам начальника местного управления туризма Раймонда Кисби, фургон и палатка стояли на том же месте, что и много лет ранее, и были за барьерами, пишет Nord24. По данным Marine Traffic, «Мир» до сих пор находится у причала в Бремерхафене.
Справка:
«Мир» построен на верфи Гданьска в 1987 году. Длина судна 109,6 метра, осадка 6,6 метра, общая площадь парусов 2771 кв. м., высота средней мачты — 49,5 метра. Вмещает до 200 человек. Считается самым быстрым парусником в мире. Официально зарегистрированная максимальная скорость под парусами — 21 узел (38,9 км/ч). В 2010 году фрегат установил рекорд средней скорости — 11,3 узла. В 2008 году он проходил по Неве под алыми парусами, став самым большим среди «артистов», игравших роль «корабля надежды и любви» для выпусников.