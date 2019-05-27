В день рождения Петербурга установлен мировой рекорд по гидрофлаю

Празднование Дня города завершила фиксация ещё одного рекорда. Правда, уже без книги Гиннеса, хоть и в присутствии ее представителя. Спортсмены сборной России по гидрофлаю смогли установить мировой рекорд – подняться на высоту в 21 метр.

О достижении рекордной высоты корреспонденту «Фонтанки» 27 мая рассказал лидер сборной Денис Корнилович. Ранее в интервью нашему изданию он рассказал о сложностях и технических новациях, применённых для этого рекорда.

О том, как город на Неве праздновал свой 316-й день рождения, «Фонтанка» следила онлайн.





