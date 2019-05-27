Суоми ликует как никогда. Финны отмечают победу сборной на ЧМ в фонтанах

Жители Финляндии в эти минуты празднуют победу своей сборной на чемпионате мира по хоккею на улицах городов. По оценкам полиции Хельсинки, на Рыночной площади собралось уже несколько тысяч человек, народ прибывает, и движение будет затруднено ещё ближайшие пару часов.







По традиции после крупной победы финны собираются на главных площадях городов, для этого даже есть специальный хештег: #torillatavataan (фин. "встречаемся на площади"). Хельсинки в ночь на 27 мая гудит от криков и песен, а главный фонтан превратился в бассейн для купания.

Стоит отметить, что настолько весёлых финнов в обычные дни встретить сложно, а так громко и многолюдно на улицах Суоми почти не бывает.

Так, забыв о завтрашнем рабочем дне, гуляют жители Тампере:

Напомним, в финале ЧМ по хоккею сборная Финляндии под руководством Юкки Ялонена, который уже привёл команду своей страны к чемпионству в 2011 году, обыграла Канаду со счётом 3:1. Победителей поздравил и президент Финляндии. "Вы сделали это, невероятно. Спасибо и счастья от всего сердца всей команде!", – написал Саули Ниинистё в "Твиттере".