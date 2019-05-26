Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, победив в финале Канаду

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Канадой в финале чемпионата мира в воскресенье, 26 мая, в Братиславе. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу финской команды.

Канадцы первыми забили: на 10 минуте забил Ши Теодор. Финны ответили двумя шайбами Марко Анттилы (22 и 42 минуты) и ещё одной от Харри Песонена (55).

Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года. В истории страны нацональная команда побеждала трижды.

Финляндия обыграла сборную России в полуфинале. Россияне довольствовались бронзовыми медалями.





