Под Петербургом ищут пьяного стрелка по собакам

Полицейские ищут в Приозерском районе Ленобласти мужчину, который якобы открыл беспорядочную стрельбу по собакам.

Как пишет 47news, сообщение в полицию об инциденте поступило в 19.20 26 мая. Звонивший рассказал полицейским, что на просёлочной дороге возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения начал стрелять по собакам, три из них погибли. После расстрела животных мужчина заехал на свой участок. На место выехал наряд полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, на базе «Розовая дача» 47news сообщили, что никаких выстрелов не слышали, но уточнили, что с таким же вопросом к ним уже звонили из прокуратуры.





