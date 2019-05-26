Севший на одном двигателе в Пулково самолёт из Пекина вылетит обратно с большой задержкой

Как минимум до восьми утра отложен обратный вылет самолёта в Пекин, который приземлился в Петербурге на одном двигателе вечером 26 мая.

О задержке «Фонтанке» рассказали прибывшие в аэропорт пассажиры, их рейс в Пекин компании Hainan Airlines должен был отправиться в 20:10. Однако, как следует из информации от читателей и онлайн-табло петербургского аэропорта, самолёт раньше восьми утра в воздух не поднимется. Таким образом, задержка составит минимум 12 часов.

Как сообщалось ранее, в Петербурге рейс из Пекина наготове встречали все экстренные службы аэропорта. Сперва командир судна сообщил о пожаре на борту, затем скорректировал информацию и заявил, что садится на одном двигателе. Airbus A330 приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал.





