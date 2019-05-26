Страховая в ДТП не поверит: парусник «Мир» из Петербурга кормой снес автомобиль в Германии

Визит в Германию трехмачтового учебного фрегата «Мир», приписанного к Санкт-Петербургу, запомнится местным жителям надолго. Уходя домой, русские моряки снесли кормой микроавтобус Mercedes и задели временные постройки на набережной.

Видео инцидента активно распространяется в сети 26 мая. За 23 часа в сети его смотрели более 33 тысяч раз. Немцы шутят между собой, что страховая компания никогда не поверит в ДТП с русским парусником.

Сам ролик может быть снят в начале мая. Как сообщала пресс-служба ФГУП «Росморпорт», 10-12 мая 2019 года парусник «Мир» принял участие в праздновании 830-й годовщины основания морского порта Гамбург. В честь праздника в городе традиционно проходил крупнейший в мире портовый фестиваль. Жителям и гостям города была предоставлена возможность подняться на борт судна. Желающие могли постоять за штурвалом парусника и познакомиться с жизнью моряков. А 9 мая, на подходе к порту Гамбург, на борту «Мира» состоялось торжественное построение, посвященное Дню Победы. Капитан «Мира» поздравил с праздником членов экипажа и курсантов.





