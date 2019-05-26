СМИ: Сын бывшего сенатора сбил полицейского, когда тот хотел проверить документы

Полиция задержала сына экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимура. Как рассказал источник ТАСС, Галлямов-младший сбил на машине сотрудника ГИБДД в Москве.

Как сообщили в МВД, около трех часов ночи 26 мая полицейские остановили для проверки Toyota Land Cruiser 200 на Кутузовском проспекте в столице. Однако во время проверки документов водитель неожиданно решил уехать. Экипажу ГИБДД удалось его догнать. Когда полицейские пытались задержать молодого человека, тот наехал на одного из сотрудников правопорядка. Полицейского госпитализировали с переломом голени, а юного Галлямова все же задержали. В СМИ появлялась информация, что водитель якобы пытался скрыться, потому что находился под действием наркотиков.

В Следственном комитете сообщили РИА «Новости», что в отношении Тимура Галлямова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Отметим, отец задержанного, Амир Галлямов, представлял Амурскую область в Совете Федерации с 2007 по 2012 год.





