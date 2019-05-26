Чиновник в Хакасии силой вывел из кабинета репортера «России-24». «Единая Россия» заявила о стыде

Глава Ширинского района республики Хакасия на вопрос об условиях жизни местного населения ответил нападением на журналиста федерального телеканала. Однопартийца могут выгнать из «Единой России». Сам чиновник заявил о провокации ещё до выхода сюжета.

О том, что комиссия по этике занимается «соответствующим решением» по главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, на сайте партии сообщается 26 мая. «Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», – заявил замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

Повод обратить на себя внимание Зайцев дал накануне, когда в эфире программы «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет. В кабинете Зайцева, по версии ВГТРК, шла запись репортажа о погорельцах, которые уже четыре года живут в антисанитарных условиях. Вместо ответов от чиновника журналист «России-24» Иван Литомин услышал мат, оказался на полу и был вытолкан из кабинета. Помощники Зайцева вместо того, чтобы угомонить начальника, закрывали папками объектив камеры съёмочной группы.







На региональном новостном сайте упоминание об этой ситуации появилось ещё 23 мая. В тексте и аудиозаписи, на которой Зайцев объясняет произошедшее, говорится, что съемочная группа без спроса и предупреждения зашла в кабинет к чиновнику ранним утром 22 мая. «С ходу обозвали коррупционером, обвинили в краже денег у погорельцев», – рассказывает Зайцев. Глава района, объясняет издание 19rus.info, попытался журналистов выгнать, но «один из них весьма профессионально (видимо, не в первый раз) упал». Чиновник уточнил, что на его имя от лица Литомина было написано заявление, в котором он не просит привлечь его к ответственности, а задается вопросом «не стыдно ли ему (Зайцеву – прим.ред.) быть коррупционером».

«Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать провокационного сюжета. Причем не в первый раз — ранее съемочная группа «Дежурной части», со слов Зайцева, уже наведывалась к нему в район», – пишет издание.