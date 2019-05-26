Овечкин о критике в свой адрес: Это не болельщики, они ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить

Нападающий сборной России Александр Овечкин высказался по поводу критики в свой адрес со стороны болельщиков за провальный турнир. Как передает 26 мая «Спорт-Экспресс», хоккеист считает, что на такие выпады не стоит обращать внимания.

- Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей, – заявил Овечкин. – Это не болельщики, они ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить — сказать, какой Овечкин или кто-то еще. Мы играем все вместе за страну, бьемся, хотим выиграть. Таких людей не надо слушать и обращать внимание. Таких очень много и среди вас тоже (среди журналистов — прим. ред.).

Напомним, сборная России не смогла выйти в финал с учётом суперзвездного состава, довольствуясь бронзовыми медалями. Сам Овечкин, будучи одной из главных звёзд команды, набрал всего 3 очка в групповом этапе и ни одного в плей-офф.





