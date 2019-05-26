Непогода против классики — концерт на Дворцовой задержали из-за дождя. Полы протирают чаще, чем на керлинге

Проливной дождь внес коррективы в главный концерт Дня города в Петербурге — вместо 21:00 он начался на сорок минут позже.

Как передает вечером 26 мая корреспондент «Фонтанки», сцена, оформленная под фасад Эрмитажа, сейчас больше напоминает эфир чемпионата по керлингу, чем концерт классической музыки: рабочие без перерыва трут полы. Вода очень опасна для балетных танцовщиков при выступлении: ненужное скольжение способно привести к травме. А из колонок в начале доносился ужасающий треск. Непогода вызвала беспорядок и в партере. Зрители ультимативно потребовали у передних рядов убрать зонтики.







Еще до начала музыкальной части на сцене успели побывать врио губернатора Александр Беглов и полный состав «Зенита» с тренером Семаком, и не с пустыми руками. «Третью неделю празднуем, спасибо за поддержку», – сказал он и подарил Беглову мяч, которым сегодня «зенитовцы» забивали голы «Енисею».

Впереди двухчасовой концерт. Под огнями 500-килограммовой люстры, установленной над сценой, под аккомпанемент симфонического оркестра Михайловского театра выйдут Вероника Джиоева и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Также можно будет услышать звезд американских оперных сцен Рене Барберу и Артуро Чакон-Круса, снискавшего мировую славу выпускника петербургской консерватории Алексея Лаврова и кубинку с невероятно широким вокальным диапазоном Марию Алейду, приглашенную солистку Большого театра Марию Мудряк и солистку Мариинского театра Екатерину Сергееву.

На сцене также выступят танцовщики театра Аллы Духовой TODES, Театра имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам — танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ», а также артисты балета петербургских театров. Каждый номер — это мини-спектакль, для которого шились костюмы и создавались сложнейшая световая партитура и сценография. Запись обещали показать уже в понедельник.

За тем, как Петербург встречает свой 316-й день рождения, следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».