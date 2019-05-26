Парадный автобус «Зенита» промчался по центру Петербурга, бросив фанатов у обочин

Чемпионский парад «Зенита», который начался с проезда по Неве, перебрался на сушу. Автобус с командой проехал вечером 26 мая в сопровождении полиции по Невскому проспекту в сторону стадиона «Петровский» .

Автобус с игроками «Зенита» на приличной скорости, как и катер до него, уехал вперёд по Невскому проспекту. Как передает корреспондент «Фонтанки», автобус ни на секунду не притормозил, оставив болельщиков наедине с собой кричать «Зенит — чемпион» и «сине-бело-голубые, хей-хей». Движение по Невскому не перекрывали, хотя ранее и собирались это сделать.

Как прошла водная часть парада — читайте в нашей трансляции Дня города и смотрите в отдельном фоторепортаже «Фонтанки».





