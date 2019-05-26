Подозреваемого в нападении с ножом на волховского полицейского задержали на пути в Петербург

Предполагаемого виновника тяжелого состояния сотрудника ГИБДД задержали коллеги пострадавшего. Дорожные полицейские поймали Сергея Ванюшина вечером 26 мая на подступах к Петербургу.

По данным 47News, Ванюшин вместе с приятелем ехал по трассе из Волхова в Петербург, сам он за руль решил не садиться. Затеряться в пятимиллионном городе обидчику полицейского не удалось, сейчас он беседует со следователями в СК Ленобласти по Волховскому району. В скором времени в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Как сообщалось ранее, именно Ванюшин мог нанести инспектору ГИБДД Николаю Малинину несколько ножевых ударов. Его подобрали ночью 26 мая на проходной завода, где работала его супруга. Само же нападение произошло в клубе «Марсель». Ванюшина по кличке Изюм и его приятеля Магарламова Шахина по кличке Чикан не пускали в заведение, после чего первый достал нож, а второй — дробовик. Полицейский, который не был при исполнении, пытался нападавших утихомирить.

Магарламова все ещё ищут. Малинин в больнице в тяжёлом состоянии.





