Первая на Вираже. На корабле фанатов «Зенита» замечена женщина

«Фонтанка» обнаружила женщину среди фанатского виража «Зенита». Девушка преступила сразу две ортодоксальные черты: оказалась одна среди полуголых мужчин, и дело было на корабле.

Фотографы нашего издания запечатлели не только типичную для зенитовцев брутальность мероприятия, но и обратили внимание на изюминку: хулиганствующих фанатов оттеняет хрупкая девушка. Предлагаем читателям найти ее самостоятельно. Даем подсказку – смотрите в глаза.

В дыму и огнях, под разогревающие песнопения вечером 26 мая особо преданные болельщики футбольного клуба совершили прогулку по рекам и каналам Петербурга. Сине-бело-голубые таким образом отметили чемпионский титул любимой команды.







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