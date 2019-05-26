«Вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали». Третьяк сообщил, что Воробьев остается главным тренером сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работать с командой. Как пишет РИА «Новости», об этом 26 мая заявил президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислав Третьяк.

Напомним, сборная России сегодня взяла бронзу чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов Чехию. Как признал Третьяк, многие рассчитывали и на золото в этом году, однако обвинять в не самом успешном выступлении команды только тренера не стоит.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт. Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат. Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира. Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», – заявил глава ФХР.





