Чемпионский парад «Зенита» стартовал. Сине-бело-голубая флотилия на катерах прошла по рекам и каналам Петербурга

Чемпионский парад «Зенита», который начался 26 мая в Петербурге с проезда на катерах по рекам и каналам, стартовал с небольшим опозданием из-за непогоды. Несмотря на это, сотни промокших болельщиков дождались команду.

Смотреть в новом окне Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

Начала свое движение сине-бело-голубая флотилия от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. К финальной точке водной части чемпионского парада планировалось прибыть в 20:00. Следом за кораблем с футболистами плывет судно с фанатами. Многие из них, несмотря на непогоду, оголили торсы. Звучат привычные для фанатского виража песни, горят файеры.







Судно с командой движется очень быстро. Болельщикам приходится постоянно бежать за ними и иногда нарушать ПДД. Выдерживают не все. Многие уже бросили попытки угнаться за любимой командой и отправились спокойно к Невскому проспекту, где продолжится сухопутная часть парада. Напомним, что команда по окончании заплыва пересядет на автобус и поедет по Невскому в сторону стадиона Петровский.

Cамая полная программа оставшейся части Дня города — здесь. Как закончились ранее заявленные мероприятия, читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.