Пулково: у самолета из Пекина при посадке отказал один из двигателей

По уточненной информации от представителей аэропорта Пулково рейс из Пекина при приземлении в Петербурге вечером 26 мая все-таки запрашивал аварийную посадку. У самолета отказал один из двигателей.

Как сообщили «Фонтанке» в аэропорту, в итоге борт приземлился штатно, пассажиры благополучно покинули самолет. На другие рейсы ситуация не повлияла, воздушная гавань работает штатно.

По нашей информации, экипаж сперва действительно сообщил о подозрении на возгорание, но позже скорректировал информацию, объяснив, что у Airbus A330 отказал один двигатель. Службы аэропорта осматривают борт и выясняют причину отказа.

Ранее сообщалось, что у самолета ложно сработал пожарный датчик. Рейс приземлился в 18:59.





