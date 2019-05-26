Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею в серии буллитов

Сборная России обыграла команду Чехии в серии буллитов и заняла третье место на чемпионате мира по хоккею. Игра проходила 26 мая в Братиславе.

После первого игрового отрезка россияне уступали 1:2, но благодаря шайбе Артема Анисимова на 21-й минуте сумели сравнять счёт. После этого в серии буллитов россияне обыграли чехов со счётом 2:0.







Напомним, в полуфинале Россия уступила Финляндии 0:1, а Чехия – Канаде 1:5. Финал Финляндия – Канада состоится тоже сегодня. Начало в 21.15 по московскому времени.