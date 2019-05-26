Рейс из Пекина сел в Пулково с неисправным датчиком дыма

Сигнал о пожаре на борту самолета Hainan Airlines сообщением Пекин – Петербург поступил вечером 26 мая из-за неисправного датчика. Самолет приземлился без происшествий.

По информации «Фонтанки», рейс HU7965 коснулся земли в 18:59, на борту был 251 пассажир, никто из них не пострадал. Экстренные службы были готовы тушить пламя, но тревога оказалась ложной, никакого пожара на борту не было. Сервис Флайтрадар не зафиксировал сигналов бедствия от пилотов. Причина переполоха, по предварительной информации, была в ложно сработавшем датчике.

скриншот страницы сервиса flightradar24





