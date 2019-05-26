Немного футбола, немного грусти. Как на избиение футболистов из Красноярска смотрели 50 тысяч

К последнему матчу сезона «Зенит» подошел в расслабленном режиме: ряд футболистов получили локальные увольнительные. Решение главного тренера выглядело разумным.

фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В финальном туре национального чемпионата большая часть матчей 30 тура не имела спортивного характера. По сути, лишь «Локомотив» с «Краснодаром» заочно боролись за место в группе Лиги Чемпионов. Встреча «Зенита» с клубом из Красноярска тоже была формальностью: петербуржцы уже стали чемпионами, а «Енисей» давно вылетел из элитного дивизиона. Отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги последнего в футбольном сезоне матча, который прошел 26 мая на петербургской «Зенит Арене».

Надо признать, что под занавес команде Сергея Семака достался не самый грозный соперник, и дело не только в уже оформившемся понижении в классе. «Енисей» яркой вспышкой мелькнул на небосклоне премьер-лиги и, к сожалению, в последнюю очередь запомнился собственно футболом: в воспоминаниях останутся не победы (их всего 4 за 30 туров), а блестящая работа пресс-службы и внутренний конфликт клуба с главным тренером Дмитрием Аленичевым.

Угадать состав «Зенита» на матч последнего тура не представлялось возможным. Посудите сами: на игру ЦСКА в статусе чемпионов страны тренерский штаб петербургского клуба выбрал основу. На поле в ничего не значащей, с турнирной точки зрения, встречи в Ростове вышли играть скорее резервисты. Тем не менее на финальный матч золотого сезона Семак сделал выбор в пользу главных героев футбольного года. В линии обороны Андрею Луневу компанию составили: Александр Анюков, Луиш Нету, Ярослав Ракицкий и Юрий Жирков. В центре поля квартет полузащитников был сформирован из Роберта Мака, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина и Себастьяна Дриусси. В нападении уже традиционной парой вышли Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Заметка на полях: еще до игры стало известно, что после финального свистка матча «Зенит2»-«Енисей» начнется прощание с Нету, португалец на правах свободного агента переходит в «Спортинг». По информации «Фонтанки», планировалось, церемоний будет несколько, но в итоге решили не распыляться.







В середине первого тайма Оздоев в изящном прыжке заработал штрафной удар в 25 метрах от ворот экс-игрока «Тосно» Давида Юрченко. К мячу предсказуемо подошел Ракицкий. Весь стадион замер в ожидании очередного шедевра. Украинец перебросил стенку, но рукой сыграл ключевой забивала «Енисея» в этом сезоне – Александр Кутьин. Главный арбитр матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец молниеносно указал на 11-метровую отметку.

Естественно, к мячу подошел Азмун: в параллельном матче ЦСКА «Крылья Советов» армейцы уже вышли вперед, гол забил Федор Чалов и в гонке бомбардиров оторвался от иранца на 2 мяча. Сердар был точен и под скандирование «Чемпионы-чемпионы» футболисты «Енисея» отправились к центральному кругу. К слову, это стал третий 11-метровый «Зенита» в чемпионате страны: по одному на 10 туров.

В перерыве Мака на позиции крайнего правого полузащитника заменил Игорь Смольников. На трибунах цинично предположили, что это был последний выход словака в составе «Зенита». Любители тактики начали обсуждать, насколько это подходящая позиция для Смольникова на будущее.

В дебюте второго тайма «Зенит» увеличил преимущество в счете: Жирков, накануне заявивший, что, возможно, продолжит карьеру в Петербурге, навесил, Дриусси выпрыгнул выше всех и аккуратно, без сопротивления пробил головой под мышку Юрченко. Буквально через 2 минуты Ерохин умело продавил соперника в районе 11-метровой отметки и оформил статистический разгром. «Енисей» откровенно поплыл. 50073 зрителя официально пришли посмотреть на избиение футболистов из Красноярска.

На 70 минуте блестящую комбинацию разыграли футболисты группы атаки «Зенита»: Дзюба выдержал театральную паузу, покатил мяч Дриусси, тот отыгрался с партнером, открылся и четко пробил в ближний угол Юрченко.

За 15 минут до конца основного времени Аленичев неожиданно заменил основного вратаря: на поле появился 19-летний Максим Едапин. К слову, на последний матч сезона «Енисей» прибыл с 5 футболистами на скамейке запасных.

На 78 минуте Анюков был заменен. Судя по тому, как Александр прощался с товарищами по команде, это не был просто уход на замену. Капитанскую повязку воспитанник самарского футбола передал Нету, и этот жест тоже выглядел символическим. Эммануэль Маммана, выкрасившийся в блондина, занял место в обороне справа. Вираж затянул персональную кричалку в честь Анюкова, и в этот момент стало по-настоящему грустно. Диктор стадиона Константин Анисомов сообщил, что после матча собравшихся ждет церемония прощания с Нету: «174 матча, 6 лет». Смешно, но именно в этот момент «Енисей» усилиями Дмитрия Торбинского при полном попустительстве центральных защитников отыграл один мяч.

Под занавес матча и под обязательную овацию Семак поменял Нету на Антона Заболотного. Стадион замироточил, вираж на мотив шлягера «I love you baby» в исполнении Франка Валли затянул «Спасибо, Нету». У болельщиков на глаза наворачивались слезы.

После матча Сергей Семак поставил протокольную точку в футбольном году: «Сезон закончился. Будем готовиться к следующему».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»