В Волхове «Фосагро» построило храм. Здание окутывают выбросы с предприятия

Открытие и освящение храма, построенного на деньги завода по производству удобрений «Фосагро», состоялось в Волхове.

Как сообщает 26 мая издание 47News, накануне освящения кресты и купола строения окутало очередным выбросом с завода. В соцсетях пользователи отмечают, что священнослужители в этом храме рискуют потерять здоровье.







Деревянное здание в стиле православного зодчества построили за год, деньги выделил завод «Фосагро». Назвать сумму, потраченную на храм Апостола Андрея Первозванного, директор предприятия Александр Сидельников отказался, но отметил, что это не маленькие деньги.

Жители Волхова против храма не возражают, а вот периодические выбросы химии им не слишком приятны. Очередная пелена накрыла город 22 мая, за ней последовали петиция на сайте Change.org и голосование в соцсетях. Экологи делают замеры воздуха и раз за разом говорят, что он безопасен.