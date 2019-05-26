Рожденные в Петербурге. Штормовой ветер и горизонтальный дождь не мешают горожанам праздновать свой день

Жители и гости Северной столицы не испугались начавшегося вечером в воскресенье ливня. Они открыли зонты и начали танцевать на концертных площадках Дня города.

Как передает корреспондент «Фонтанки», к 18.30 знаменитое своей хмуростью петербургское небо осыпало дарами пришедших на день рождения города на Неве. Дождь даже не косой — он горизонтальный. Поднялся ветер, в МЧС обещали, что 26 мая его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Но многочисленных зрителей это не распугало. На фото можно видеть, что они не стали расходиться по домам и весело проводят время.

Если вы ищете место, где можно укрыться на время непогоды или наоборот встретиться с ней лицом к лицу, или планируете отправиться на салют вечером — вот самая полная программа Дня города.







Как закончились ранее заявленные мероприятия, читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.