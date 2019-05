Панда-альбинос впервые попала в объектив фотокамеры. Необычное животное засняли в китайском заповеднике

Панду-альбиноса сфотографировали на инфракрасную камеру в заповеднике Волонг в Китае. У мишки нет ни одного чёрного пятна.

Снимок был опубликован в китайских СМИ 25 мая. People’s Daily, China сообщает, что медведя сфотографировали на высоте около двух тысяч метров в середине апреля.

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD