«Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог». Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу Украины. Он считает, что страна могла бы последовать примеру Греции или Аргентины.

«По-моему, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. А сколько раз Аргентина объявляла дефолт? Восемь! И что – они провели его реструктуризацию. Это нормально», – цитируют 26 мая Коломойского «Ведомости».

Он советует Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, которые, по его мнению, грозят новому президенту тяжелыми последствиями и повторением судьбы Порошенко. И Коломойский уверен, что США и Евросоюз в такой ситуации могли бы списать внешние долги Украины.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог», – отметил предприниматель.

Бизнесмен Игорь Коломойский только в мае вернулся на Украину. На родине бизнесмен не был с июня 2017 года, проживал в основном в Женеве. В сентябре 2018-го перебрался в Израиль. Его напрямую связывают с избранным президентом Украины — некоторые, в частности, пишут, что он финансировал предвыборную кампанию Зеленского.





