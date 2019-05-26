На «Зенит» ходят лучше, чем на английскую премьер-лигу. Петербуржцы установили новый рекорд РПЛ по посещаемости домашних матчей

Домашние матчи футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2018/19 посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков. Как сообщили 26 мая в пресс-службе команды, это новый рекорд РПЛ, как по общему количеству зрителей, так и по средней посещаемости — 48 244 зрителя.

По итогам сезона-2018/19 «Зенит» снова стал самой посещаемой командой России ?



Новый рекорд сине-бело-голубых: https://t.co/iDuFIyk23O pic.twitter.com/RPhkmUNBiO — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.







По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой Бундеслиге — 43148 болельщиков, в английской премьер-лиге — 37934, в испанской Ла Лиге — 26243, в итальянской Серии А — 23090, во французской Лиге 1 — 22713.

Все мероприятия сезона на «Газпром Арене», включая хоккейные игры и концерт «Ленинграда», собрали аудиторию в 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя. Напомним, «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России в сезоне 2018/19.