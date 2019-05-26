Россия проигрывает Чехии после первого периода в матче за бронзу чемпионата мира

Не в пользу сборной России завершился первый период матча чемпионата мира за третье место против Чехии. Счёт 1:2 в пользу соперника. Игра проходит 26 мая в Братиславе.

Россияне забили первыми благодаря шайбе Михаила Григоренко на 13-й минуте. На 14-й гол Михаила Ржепика позволил Чехии сравнять, а точный бросок Доминика Кубалика на 18-й вывел их вперёд.







Напомним, в полуфинале Россия уступила Финляндии 0:1, а Чехия — Канаде 1:5. Финал Финляндия — Канада состоится тоже сегодня. Начало в 21.15 по московскому времени.