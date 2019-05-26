ФСИН не увидела следов пыток на теле умершего в СИЗО лже-минера

Следственный комитет проверяет информацию о смерти от пыток в СИЗО в Ярославской области этапируемого заключенного. Как пишет RT, об этом 26 мая сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ярославской области Кристина Гузовская.

Проверка еще не успела начаться, а в местном УФСИН уже отчитались, что никаких следов насилия не обнаружили.

«Данная информация не соответствует действительности. 28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осуждённый, этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида. На место проишествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осуждённому оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина следов пыток и насилия не обнаружено», – сообщает 26 мая пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

И добавили, что уже проведена служебная проверка, материалы направлены в следственные органы для «дачи правовой оценки и принятия процессуального решения».

Как 26 мая сообщили общественники, погибшего звали Алексей Сидякин. 24 мая он скончался во второй клинической больнице Ярославля. При поступлении на его теле, лице и голове были якобы видны следы от пыток и избиения, под глазом был большой синяк, на голове несколько гематом, на теле, спине, ногах и руках — синяки и гематомы, а также порезы на руках и характерная при удушении борозда на шее.





