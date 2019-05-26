Марафон под марш Мендельсона. 50 невест устроили забег в Петербурге

Около пяти десятков девушек приняли участие в марафоне «Бегущая Невеста» в Приморском парке Победы в Петербурге. 26 мая в свадебных платьях они пробежали стометровку под марш Мендельсона.

Цель марафона — привлечь внимание к проблемам женского здоровья и призвать женщин найти время для себя и пройти диспансеризацию. Как отмечают организаторы, вовремя проведенные обследования исключают или дают шанс на раннюю диагностику онкологических заболеваний. «Своевременная диагностика рака на ранних, начальных стадиях помогает полностью излечиться с меньшим ущербом для здоровья», – отметили они.

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