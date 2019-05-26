Семак: контракт Ивановича автоматически продлен, по Анюкову «Зенит» скоро озвучит свою позицию

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 26 мая рассказал, как обстоят дела с контрактами некоторых игроков.

«У Анюкова заканчивается контракт. Саша — это легенда клуба, человек, который видел пять чемпионств. В самое ближайшее время клуб озвучит позицию. На данном этапе сложно что-то сказать, кроме слов благодарности. В ближайшее время услышим позицию клуба и то, что ему будет предложено», – подчеркнул Семак.

По словам главного тренера, контракт другого возрастного защитника Бранислава Ивановича автоматически был продлен, Юрию Жиркову и вратарю Михаилу Кержакову предложили подписать новые договоры.

Ранее фанаты «Зенита» обратились к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с призывом продлить соглашение с Анюковым.

Напомним, «Зенит» в пятый раз выиграл титул чемпионов России за три тура до окончания сезона. Завершили сине-бело-голубые чемпионат разгромной победой над «Енисеем».





