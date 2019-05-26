На полицейского в Волхове напал любящий застолья Ванюшин и тяготеющий к воровскому миру Чикан-Изюм

Издание 47News выяснило личности и присмотрелась к биографиям двух разыскиваемых за нападение на сотрудника ГИБДД в волховском клубе «Марсель» минувшей ночью. Один местный, второй из Грузии.

Как сообщает 47News, сам удар ножом в пострадавшего сотрудника ГИБДД Николая Малинина, по предварительной информации, нанес уроженец Волхова — 43-летний Сергей Ванюшин. Из клуба он уехал на BMW, которую позже нашли пустой возле продуктового магазина неподалеку. Судя по фото в соцсетях, в основном время он проводит на своей малой родине, предпочитает делиться фотографиями застолий, где он плотно ест и не меньше пьет.

Второй разыскиваемый персонаж, а, судя по записи с камер наблюдения, он стрелял в дверь из дробовика, родом из Грузии, но имеет волховскую прописку. В 2005 году Магарламов Шахин Хуршуд Оглы нарушил правила пребывания в России, и его хотели депортировать. Сам Магарламов называет себя Чикан, в Волхове известен как Изюм. От клуба он уехал на «Мерседесе», машину нашли у кафе «Зеркало» в Волхове. Чикан-Изюм также любитель посиделок в заведениях, предпочитает кутить в недорогих местах на окраинах Петербурга. На своей странице в соцсети часто тяготеет к воровской мудрости и упоминает субкультуру А.У. Е. (арестантский уклад един).

Сам же полицейский в клубе отдыхал с супругой, которая работает на заводе «Фосагро», пара отмечала День химика. Малинин, по предварительной информации, вызвался унимать Магарламова и Ванюшина, когда те с боем пытались пройти в «Марсель». Сотрудник ГИБДД на службе 25 лет. Сейчас Малинин прооперирован, он в стабильно тяжелом состоянии.





