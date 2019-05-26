«Это не потому, что мы не знаем, куда потратить деньги». Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Как пишет «Интерфакс», об этом 26 мая рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Свое заявление патриарх сделал во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, который РПЦ строила с 2013 года за счет частных пожертвований.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», – сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».





