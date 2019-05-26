На праймериз «Единой России» в Токсово активно наливают. Водкой из рук авторитетного бизнесмена Колеса обдало и журналиста 47News

Праймериз «Единой России» в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти превратились в большой алкогольный праздник. Посмотреть, как подкупают избирателей, поехал и журналист издания 47News. Уходил он, благоухая водкой.

Как сообщает областной портал, на сборище возле детского центра «Пластилиновая ворона» местные жители жалуются весь день 26 мая. Рассказывали и о том, что будущие кандидаты в депутаты разливают и пьют в бывшем магазине водку. Фотограф издания убедился в этом, когда его пригласили внутрь, а после попытки сделать кадр с бутылкой спиртного в витрине, камеру и самого журналиста облили из пластикового стаканчика. Издание утверждает, что водка полилась из рук Владимира Колесника, в прошлом известного как авторитетный бизнесмен по кличке Колесо. Его брат раньше был главой местной администрации, сейчас на выборы собрался сын Петр Колесник.

Местные жители также утверждают, что избирателей здесь активно подкупают. «Людей массово подвозили к участкам. Действие происходило настолько активно, что в середине дня почти закончились бюллетени», – пишет 47News.

На замечания единороссы и их сторонники не реагируют: посмеиваясь, они объясняют, что это их помещение, а раньше они якобы служили в полиции.





