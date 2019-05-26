«Зенит» завершил сезон разгромом «Енисея»

фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Победой завершился для «Зенита» заключительный мачт сезона 2018/19 против красноярского «Енисея» в воскресенье, 26 мая, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1.

Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (26 минута), Себастьян Дриусси (57 и 71) и Александр Ерохин (60). Автором единственного мяча у гостей стал Дмитрий Торбинский на 86-й минуте.

Таким образом, «Зенит» завершил сезон с 64 очками. Напомним, фанаты сегодня в очередной раз поздравили команду с победой в РПЛ, устроив проход с файерами до стадиона.





