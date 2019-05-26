Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция
«Фонтанка» в режиме онлайн будет следить за всеми событиями этого праздничного дня.
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А пока фанаты "Зенита" болеют за хоккей:
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Уже совсем скоро. Ждем "Зенит":
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Праздник-праздник!
Погода благоволит:
Но петербуржцев таким не напугать! Зонтики в руки и дождевики - и гулять!
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Над Невою тучи ходят хмуро... но горожане на это не обращают внимания. Праздник продолжается:
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Пиратам непогода нипочем. С неба посыпались первые капли - а со сцены лирические слова о вечной любви:
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На пляже Петропавловской крепости тем временем несколько сот человек слушают выступление группы "Бурито" и недоверчиво смотрят на стремительно темнеющей под гнетом туч небо. Некоторые играют в волейбол, другие лежат на надувных креслах у воды. Мимо ходят миниатюрные парусники, а вот аквабайки уже припарковались, кажется, основательно
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Не совсем входит в большую программу Дня города, но тоже происходит сегодня. На пляже Петропавловской крепости - фестиваль Anyships. Но что-то пошло не так...
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А пока у нас перерыв в Дне города, посмотрите, как прошла первая часть праздника:
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Весьма неожиданно, хотя и предусмотрительно. Несмотря на то, что "Классика на Дворцовой" начнется только в 21 час, публика уже занимает места.
Впрочем, секрет может быть прост: сейчас там генеральная репетиция. Все почти, как на самом концерте, некоторые артисты пока еще без костюмов, и отрабатывают выходы:
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Если вы еще не решили, стоит ли идти в ночи на Неву - подскажем, что такого шоу, какое обещают организаторы, в Петербурге еще не видели. В прошлом году смельчак прошел по канату между опорами Дворцового моста, в этом году спортсмены на флайбордах соединят огонь и воду.
Как делаются трюки и что ожидает горожан этой ночью, - в интервью "Фонтанки".
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Напомним, что в 19.15 стартует чемпионский парад футбольного клуба «Зенит». Команда, тренерский штаб и персонал на семи кораблях начнут движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00.
В 20:15 золотой автобус вместе с чемпионами страны отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.
Через Стрелку Васильевского острова автобус проедет около 21:00. Финиш - у стадиона «Петровский».
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Смотрится, действительно, чудесно.
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Наш главный редактор Александр Горшков сейчас гуляет по опустевшему Невскому и делится впечатлениями: «Хорошо на Гостинке «Фонтанка» смотрится».
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Кстати. Пока на Невском праздновали, победой завершился для «Зенита» заключительный матч сезона 2018/19 против красноярского «Енисея». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1.
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Впереди еще «Классика на Дворцовой» и салют. Поэтому если вы собираетесь в центр на машине — изучите карту перекрытий.
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Невский проспект, после того, как по нему прошли Запашные, барабанщики-рекордсмены и флешмоберы, вновь возвращают автомобилистам. После финальных танцев полицейские вытеснили людей с проезжей части, и специализированные службы приступили к уборке.
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В самом массовом крещендо в мире, по данным комитета по культуре, участвовали 556 барабанщиков, всего же их было 1112.
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Мы продолжаем нашу трансляцию. Первая часть праздничных мероприятий доступна по ссылке.