Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция

«Фонтанка» в режиме онлайн будет следить за всеми событиями этого праздничного дня.

26 мая, 19:24 А пока фанаты "Зенита" болеют за хоккей: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой

26 мая, 19:09 Праздник-праздник! Погода благоволит: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Но петербуржцев таким не напугать! Зонтики в руки и дождевики - и гулять!

26 мая, 18:34 Над Невою тучи ходят хмуро... но горожане на это не обращают внимания. Праздник продолжается:







26 мая, 18:20 Пиратам непогода нипочем. С неба посыпались первые капли - а со сцены лирические слова о вечной любви: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой

26 мая, 18:15 На пляже Петропавловской крепости тем временем несколько сот человек слушают выступление группы "Бурито" и недоверчиво смотрят на стремительно темнеющей под гнетом туч небо. Некоторые играют в волейбол, другие лежат на надувных креслах у воды. Мимо ходят миниатюрные парусники, а вот аквабайки уже припарковались, кажется, основательно Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

26 мая, 18:08 Не совсем входит в большую программу Дня города, но тоже происходит сегодня. На пляже Петропавловской крепости - фестиваль Anyships. Но что-то пошло не так... Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

26 мая, 17:55 А пока у нас перерыв в Дне города, посмотрите, как прошла первая часть праздника: Смотреть в новом окне Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

26 мая, 17:35 Весьма неожиданно, хотя и предусмотрительно. Несмотря на то, что "Классика на Дворцовой" начнется только в 21 час, публика уже занимает места. Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Впрочем, секрет может быть прост: сейчас там генеральная репетиция. Все почти, как на самом концерте, некоторые артисты пока еще без костюмов, и отрабатывают выходы: Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

26 мая, 17:21 Если вы еще не решили, стоит ли идти в ночи на Неву - подскажем, что такого шоу, какое обещают организаторы, в Петербурге еще не видели. В прошлом году смельчак прошел по канату между опорами Дворцового моста, в этом году спортсмены на флайбордах соединят огонь и воду. предоставлено организаторами Как делаются трюки и что ожидает горожан этой ночью, - в интервью "Фонтанки".

26 мая, 17:10 Напомним, что в 19.15 стартует чемпионский парад футбольного клуба «Зенит». Команда, тренерский штаб и персонал на семи кораблях начнут движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00. В 20:15 золотой автобус вместе с чемпионами страны отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Через Стрелку Васильевского острова автобус проедет около 21:00. Финиш - у стадиона «Петровский».

26 мая, 16:38 Смотрится, действительно, чудесно. Фото: Фонтанка.ру

26 мая, 16:28 Наш главный редактор Александр Горшков сейчас гуляет по опустевшему Невскому и делится впечатлениями: «Хорошо на Гостинке «Фонтанка» смотрится». Фото: Фонтанка.ру

26 мая, 16:25 Кстати. Пока на Невском праздновали, победой завершился для «Зенита» заключительный матч сезона 2018/19 против красноярского «Енисея». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1. Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой

26 мая, 16:16 Впереди еще «Классика на Дворцовой» и салют. Поэтому если вы собираетесь в центр на машине — изучите карту перекрытий.

26 мая, 16:15 Невский проспект, после того, как по нему прошли Запашные, барабанщики-рекордсмены и флешмоберы, вновь возвращают автомобилистам. После финальных танцев полицейские вытеснили людей с проезжей части, и специализированные службы приступили к уборке.

26 мая, 16:14 В самом массовом крещендо в мире, по данным комитета по культуре, участвовали 556 барабанщиков, всего же их было 1112.