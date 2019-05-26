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Город
26.05.2019 15:56
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Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция

«Фонтанка» в режиме онлайн будет следить за всеми событиями этого праздничного дня.

  • А пока фанаты "Зенита" болеют за хоккей:

    Константин Селин/"Фонтанка.ру"

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  • Уже совсем скоро. Ждем "Зенит":

    Константин Селин/"Фонтанка.ру"

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    Константин Селин/"Фонтанка.ру"

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  • Праздник-праздник! 

    Погода благоволит:

    Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

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    Но петербуржцев таким не напугать! Зонтики в руки и дождевики - и гулять!

  • Над Невою тучи ходят хмуро... но горожане на это не обращают внимания. Праздник продолжается:

    Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция

  • Пиратам непогода нипочем. С неба посыпались первые капли - а со сцены лирические слова о вечной любви:

    Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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  • На пляже Петропавловской крепости тем временем несколько сот человек слушают выступление группы "Бурито" и недоверчиво смотрят на стремительно темнеющей под гнетом туч небо. Некоторые играют в волейбол, другие лежат на надувных креслах у воды. Мимо ходят миниатюрные парусники, а вот аквабайки уже припарковались, кажется, основательно

    Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

    Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

  • Не совсем входит в большую программу Дня города, но тоже происходит сегодня. На пляже Петропавловской крепости - фестиваль Anyships. Но что-то пошло не так...

     

    Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

  • А пока у нас перерыв в Дне города, посмотрите, как прошла первая часть праздника:

    Смотреть в новом окне Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

     

  • Весьма неожиданно, хотя и предусмотрительно. Несмотря на то, что "Классика на Дворцовой" начнется только в 21 час, публика уже занимает места.

    Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

    Впрочем, секрет может быть прост: сейчас там генеральная репетиция. Все почти, как на самом концерте, некоторые артисты пока еще без костюмов, и отрабатывают выходы:

    Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

  • Если вы еще не решили, стоит ли идти в ночи на Неву - подскажем, что такого шоу, какое обещают организаторы, в Петербурге еще не видели. В прошлом году смельчак прошел по канату между опорами Дворцового моста, в этом году спортсмены на флайбордах соединят огонь и воду. 

    предоставлено организаторами
    предоставлено организаторами

    Как делаются трюки и что ожидает горожан этой ночью, - в интервью "Фонтанки".

  • Напомним, что в 19.15 стартует чемпионский парад футбольного клуба «Зенит». Команда, тренерский штаб и персонал на семи кораблях начнут движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00.

    В 20:15 золотой автобус вместе с чемпионами страны отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. 

    Через Стрелку Васильевского острова автобус проедет около 21:00. Финиш - у стадиона «Петровский».

  • Смотрится, действительно, чудесно. 

    Фото: Фонтанка.ру

  • Наш главный редактор Александр Горшков сейчас гуляет по опустевшему Невскому и делится впечатлениями: «Хорошо на Гостинке «Фонтанка» смотрится».

    Фото: Фонтанка.ру

  • Кстати. Пока на Невском праздновали, победой завершился для «Зенита» заключительный матч сезона 2018/19 против красноярского «Енисея». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1.

    Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

    Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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  • Впереди еще «Классика на Дворцовой» и салют. Поэтому если вы собираетесь в центр на машине — изучите карту перекрытий

  • Невский проспект, после того, как по нему прошли Запашныебарабанщики-рекордсмены и флешмоберы, вновь возвращают автомобилистам. После финальных танцев полицейские вытеснили людей с проезжей части, и специализированные службы приступили к уборке.

  • В самом массовом крещендо в мире, по данным комитета по культуре, участвовали 556 барабанщиков, всего же их было 1112.

  • Мы продолжаем нашу трансляцию. Первая часть праздничных мероприятий доступна по ссылке. 

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