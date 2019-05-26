Невский свободен: в праздничных мероприятиях перерыв до вечера

Невский проспект, после того, как по нему прошли Запашные, барабанщики-рекордсмены и флешмоберы, во второй половине дня 26 мая вновь возвращают автомобилистам. После финальных танцев в честь дня рождения Петербурга полицейские вытеснили людей с проезжей части, и специализированные службы приступили к уборке.

Впереди еще «Классика на Дворцовой» и салют. Поэтому если вы собираетесь в центр на машине — изучите карту перекрытий.

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