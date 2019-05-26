ВОЗ официально признала игроманию психическим расстройством. Представители игровой индустрии просят немедленно отменить решение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила Международную классификацию болезней МКБ-11. Как сообщает 26 мая издание PC Gamer, игровое расстройство теперь внесено в перечень сразу после азартных игр.

Игроманию определили как «постоянное или повторяющееся игровое поведение», которое вызывает «значительное ухудшение личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных направлений развития».

Представители игровой индустрии из практически всех стран мира (Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Южная Африка, Бразилия) немедленно подготовили обращение в ВОЗ с просьбой пересмотреть решение, поскольку оно не основано на достоверных доказательствах.

«ВОЗ является уважаемой организацией, и её руководство должно основываться на регулярных, инклюзивных и прозрачных исследованиях, подкреплённых мнением независимых экспертов», — говорится в заявлении.

Отметим, споры о признании игромании болезнью активно ведутся между представителями ВОЗ и индустрии как минимум с 2017 года. Некоторые эксперты утверждают, что на ВОЗ могли повлиять азиатские государства, которые давно ведут на законодательном уровне борьбу с играми и зависимостью от них.





