Москвичам обещают невыносимую жару, а петербуржцы отдохнут под весенними дождями

Июльскую жару обещают столичные синоптики в Москве на следующей неделе. Петербургу конец весны ничего солнечного не сулит.

Новая неделя в столице начнется с +22 против петербургского пасмурного неба с дождем и температурой максимум +15. Как пишет в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, ко вторнику в Москве потеплеет уже до +27, а в среду температура и вовсе может превысить 30 градусов.На фоне жары возможны грозы.

На последней неделе весны температурный максимум в Петербурге, по данным Гидрометцентра, также возможен в среду, 29 мая. Это единственней по прогнозу день, когда воздух может разогреться больше чем до 20 градусов тепла. Весь остаток мая будет дождливым.





