Петербуржцы планируют пробежку к Дворцовой набережной за мороженым. На берегу Невы ДТП с холодильником

Разбросанные по набережной возле Летнего сада сладости засняли очевидцы днем 26 мая. Тележка с мороженым стала участником ДТП.

Фотографии с набережной в соцсети выложили очевидцы. Что стало причиной столь курьезной аварии и где мороженщик, пока не ясно. На место приехали сотрудники ДПС. В комментариях одни жалеют, что столько сладкого уничтожено, другие планируют быстренько пробежаться до Невы и ухватить неразобранное. Третьи никуда не торопятся и тешат себя надеждой. «Однажды и на моей улице перевернется холодильник с мороженым!» – пишут горожане.





