Есть рекорд! В Петербурге сыграли самое массовое крещендо на барабанах в мире

Барабанщики в рамках празднования Дня города в Петербурге сыграли самое массовое крещендо в мире. Это установило 26 мая жюри во главе с прилетевшим из Лондона представителем книги рекордов Гиннесса Правином Пателем.

«Я счастлив здесь быть для фиксации попытки самого массового крещендо. Представление должно соответствовать профессиональным стандартам. Все должны быть опытными музыкантами, музыканты должны выстроиться в единую линию и не должны двигаться, линия не должна пересекаться», – подчеркнул Патель.

И под аплодисменты резюмировал — все условия выполнены, и рекорд наш. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко уже получил сертификат.







Как писала «Фонтанка», 26 мая колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла на Невский проспект в Петербурге, чтобы установить рекорд и исполнить самое массовое барабанное крещендо в мире. Для этого в Северную столицу съехались команды из разных городов.

Полную программу праздника можно прочитать на «Фонтанке». А за всеми событиями следите в нашей онлайн-трансляции.