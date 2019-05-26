Правозащитники рассказали о запытанном до смерти в ярославской колонии лже-минере из Подмосковья

Основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что в Ярославле после пыток скончался заключенный. Мужчина был осужден за телефонное «минирование».

В опубликованном 26 мая Осечкиным обращении в Комитет против пыток ООН, ЕСПЧ, ПАСЕ говорится, что 24 мая во второй клинической больнице Ярославля в реанимации, не приходя в сознание, скончался Алексей Сидякин. Он был осужден на 3 года в Московской области в прошлом году за то, что в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу «112» и сообщил о якобы минировании школы. Сначала наказание он отбывал в колонии-поселении, однако по представлению начальника учреждения за нарушение правил внутреннего распорядка Сидякину суд ужесточил условия отбывания наказания, направив в колонию общего режима.

«По решению ФСИН России Алексея Сидякина в апреле 2019 года этапировали сначала в СИЗО УФСИН по Нижегородской области, откуда он звонил родственникам и сообщал, что у него всё хорошо. Однако после его (14 или 15 апреля) этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области, и спустя 2 недели – 28 апреля 2019 года – Алексея Сидякина этапировали в тяжёлом состоянии во вторую клиническую больницу Ярославля, где у Сидякина была диагностирована черепно-мозговая травма и отёк головного мозга, и где он был тут же подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (в коме)», – говорится в обращении.

При поступлении на теле, лице и голове Алексея Сидякина, как пишет Осечкин со ссылкой на медиков, были видны следы от пыток и избиения, под глазом был большой синяк, на голове несколько гематом, на теле, спине, ногах и руках были видны синяки и гематомы, а также порезы на руках и характерная при удушении борозда на шее.







«Таким образом, врачи установили на теле Сидякина многочисленные следы пыток и насилия. Однако им запретили сообщать об этом официально в СКР, более того к врачам неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники УФСИН, которые настоятельно требовали скрывать данное ЧП от прессы и родственников Сидякина. Фактически сотрудники УФСИН пытались скрыть данное ЧП, опасаясь проверок и новых скандалов в СМИ», – сообщает правозащитник.

Видео с пытками именно в ярославской колонии опубликовала в прошлом году «Новая газета». Это привело к массовым задержаниям сотрудников и опросу всех заключенных, чтобы установить масштабы проблемы.