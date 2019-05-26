Сотни волонтеров своими телами сконструировали гигантские хештеги и эмодзи на Невском проспекте

Сотни волонтеров вышли на Невский проспект днем 26 мая, чтобы принять участие в «эмоджинальном» флэшмобе «СПБ:)».

Сначали они собрались в буквы (и символ) #СПБ, а рядом с ними появились трехметровые шары-эмодзи с сердечками в глазах, затем смайлик в очках и поднятый вверх большой палец — класс! На символ ушло около 15 минут. Затем презентовали молодежный гимн Петербурга (можно послушать в нашей трансляции), а после всех присутствующих накрыл салют из блесток.

Финалом стал танцевальный флешомоб. Танцорами оказались те же волонтеры, из которых ранее выкладывали хештег. Однако ведущие призвали танцевать всех зрителей, и они быстро вышли на проспект.

Полную программу праздника можно прочитать на «Фонтанке». А за всеми событиями следите в нашей онлайн-трансляции.





